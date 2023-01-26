Мир 26 января 2023, 13:50 Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с Путиным Президент Украины Зеленский заявил, что не хочет встречаться с Путиным сайт президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил британскому телеканалу Sky News.

«Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России», — высказался он.

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Зеленский добавил, что после начала специальной военной операции Путин стал для него «никем». При этом он выразил надежду выиграть в этой борьбе с помощью союзников.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства Владимир Путин в последний раз встречался с украинским президентом. Это было в 2019 году на саммите «Нормандской четверки» во Франции. Тогда российский лидер провел двусторонние переговоры с президентом Франции и канцлером ФРГ.

После этого Путин дважды разговаривал по телефону с Зеленским. Последний разговор состоялся в июле 2020 года. С тех пор лидеры двух стран не виделись и не общались, напомнил Песков.