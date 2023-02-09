Мир 09 февраля 2023, 19:21 Зеленский снова заявил, что лично остановил выполнение Минских соглашений Президент Украины Зеленский признался, что лично остановил выполнение Минских соглашений Сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично остановил выполнение Минских соглашений и не собирался по ним действовать. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Spiegel.

Глава Украины якобы сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону и на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель, что выполнение Минских договоренностей невозможно.

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«Что касается „Минска“ в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, что мы не сможем его так реализовать», — сказал Зеленский.

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По его словам, это же он говорил российскому лидеру Владимиру Путину во время встреч с ним в «нормандском» формате еще в 2019 году. Участники мероприятий удивились такому высказыванию президента Украины.

«„Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита“», — процитировал политиков Зеленский.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что выступившие гарантами выполнения Минских договоренностей страны расписались во лжи. Лидеры Европы не стали утаивать, что процесс переговоров дал возможность выиграть время и подготовить украинские войска для конфликта с Россией.