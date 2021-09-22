Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Киев готов к официальным консультациям по «Северному потоку — 2». Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленского сообщило РИА «Новости».

Президент Украины на этой неделе прибыл с визитов в США, чтобы принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Там же он провел встречу с Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский обсудил с ней вопросы энергетической безопасности и заявил, что Украина готова к консультациям по вопросам «Северного потока — 2».

Зеленский также поблагодарил Евросоюз за участие в саммите «Крымская платформа» и выделение очередного транша финансовой помощи. Кроме того, он обсудил с фон дер Ляйен подготовку к предстоящему саммиту Украина — ЕС, который намечен на 12 октября.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» предложил решить газовый кризис в Европе без «Северного потока —2», за счет предоставления дополнительных мощностей для транзита.