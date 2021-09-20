Украина предложила способ решить газовый кризис в Европе без «Северного потока -2»

Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа через свою территорию в Европу, чтобы прекратить «ценовой кризис». Такое заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона появилось на официальном сайте организации.

По его словам, на данный момент Украина прорабатывает этот вопрос. Там ремонтируется инфраструктура ГТС, обучается дополнительный персонал, во все это вкладываются немалые средства. Разумеется, речь идет о том, чтобы Европа отказалась от использования газопровода «Северный поток — 2» в пользу транзита газа через Украину.

«Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной, и мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем „Северный поток — 2“. То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине, без российского газопровода», — сказал Макогон.

Макогон считает, что украинская ГТС может поставить в Европу в два раза больше газа, чем российский газопровод. Он заявил, что мощность ГТС составляет 146 миллиардов кубометров газа в год.

На Украине всеми силами продолжают бороться с запуском «Северного потока -2». Замминистра энергетики страны Елена Зеркаль считает, что для этого Киев должен создать единую коалицию с другими странами. Ее работа будет направлена на то, чтобы доказать: «Газпром» после ввода газопровода в эксплуатацию станет монополистом, а это противоречит законам ЕС.