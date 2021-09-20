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    20 сентября 2021, 21:54

    Украина предложила способ решить газовый кризис в Европе без «Северного потока -2»

    Ирэна Вороник

    Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа через свою территорию в Европу, чтобы прекратить «ценовой кризис». Такое заявление главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона появилось на официальном сайте организации.

    Украина предложила способ решить газовый кризис в Европе без «Северного потока -2»

    По его словам, на данный момент Украина прорабатывает этот вопрос. Там ремонтируется инфраструктура ГТС, обучается дополнительный персонал, во все это вкладываются немалые средства. Разумеется, речь идет о том, чтобы Европа отказалась от использования газопровода «Северный поток — 2» в пользу транзита газа через Украину.

    «Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной, и мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем „Северный поток — 2“. То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине, без российского газопровода», — сказал Макогон.

    Макогон считает, что украинская ГТС может поставить в Европу в два раза больше газа, чем российский газопровод. Он заявил, что мощность ГТС составляет 146 миллиардов кубометров газа в год.

    На Украине всеми силами продолжают бороться с запуском «Северного потока -2». Замминистра энергетики страны Елена Зеркаль считает, что для этого Киев должен создать единую коалицию с другими странами. Ее работа будет направлена на то, чтобы доказать: «Газпром» после ввода газопровода в эксплуатацию станет монополистом, а это противоречит законам ЕС.