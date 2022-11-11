Мир 11 ноября 2022, 00:21 Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для диалога с российскими властями. Об этом он сказал во время интервью телеканалу CNN.

«Я не закрывал дверь [для переговоров]. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — отметил украинский лидер.

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Он напомнил о недавно озвученных условиях для возобновления диалога с Россией. Зеленский потребовал восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, наказания каждого военного преступника и гарантий того, что боевых действий больше не будет.

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В разговоре с американскими журналистами президент заявил, что пока не увидел готовности России пойти на эти условия. Он подчеркнул, что от российской стороны слышал лишь ультиматумы.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американские власти ждут от России сигналов о готовности к серьезным переговорам с Украиной. Он уточнил, что страна должна продемонстрировать свои намерения не только на словах, но и на деле.