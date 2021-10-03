Зеленский заявил, что Киев будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что Киев будет заниматься возвращением экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили из Грузии. Зеленский сообщил, что не знал об отъезде опального политика, сообщил ТАСС.

Обещание вернуть Михаила Саакашвили на Украину Владимир Зеленский дал в ходе выступления на брифинге после встречи с представителями фракции «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области.

«Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — заявил президент страны. Он добавил, что заниматься этим вопросом будет как министерство иностранных дел, так и главы правительств двух государств.

При этом Зеленский отметил, что не знал об отъезде бывшего президента Грузии. По мнению политика, Саакашвили принял неправильное решение.

В ходе той же встречи украинский президент рассказал, что еще не определился со следующим президентским сроком. По мнению политика, правящей партии необходимо усерднее работать в Верховной раде для выполнения программы развития страны.