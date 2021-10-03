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    03 октября 2021, 12:34

    Зеленский заявил, что Киев будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину

    Антон Ишбульдин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил что Киев будет заниматься возвращением экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили из Грузии. Зеленский сообщил, что не знал об отъезде опального политика, сообщил ТАСС.

    Зеленский заявил, что Киев будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину

    Обещание вернуть Михаила Саакашвили на Украину Владимир Зеленский дал в ходе выступления на брифинге после встречи с представителями фракции «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области.

    «Я постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — заявил президент страны. Он добавил, что заниматься этим вопросом будет как министерство иностранных дел, так и главы правительств двух государств.

    При этом Зеленский отметил, что не знал об отъезде бывшего президента Грузии. По мнению политика, Саакашвили принял неправильное решение.

    В ходе той же встречи украинский президент рассказал, что еще не определился со следующим президентским сроком. По мнению политика, правящей партии необходимо усерднее работать в Верховной раде для выполнения программы развития страны.