Зеленский еще не определился со следующим президентским сроком

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не принял решение об участие в следующих выборах главы государства. Политик заявил, не покинет должность за полгода до окончания полномочий в случае, если у него не получится выполнить программу. Слова Зеленского передало агентство «Интерфакс».

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября выступил на брифинге после встречи с фракцией партии «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области.

Президент сообщил, что о втором сроке ничего не решал. Он заметил, что на данный момент его команде удалось реализовать 30-35% программы, хотя прошла уже половина срока его полномочий. Зеленский отметил, что программу выполнить не удастся, если его единомышленники будут медленно работать, особенно в Верховной раде.

«Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду», — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что партии «Слуга народа» принадлежит монобольшинство в стране. Эту власть ей даровал народ Украины, поэтому меньшей власти у представителей правящей партии быть не может.

Ранее украинский президент заявил, что хотел бы оставаться главой государства на тот момент, когда выполнит все обещания.