Зеленский заявил, что его предшественники использовали Майдан в личных целях

Украинские политики использовали Майдан для достижения личных целей. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам», — сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам страны.

Президент поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Он уточнил, что все должны вынести уроки из исторических событий на Украине. Необходимо помнить о прошлом, но также продолжать строить новое будущее. По мнению президента, на первом месте на Украине должны быть закон, свобода и равенство, а не «фамилии или прошлые заслуги».

Зеленский добавил, что в решающие моменты судьбу Украины определяют не политики, а народ. Видео президент записывал из больничной палаты в киевской клинике «Феофания», где находится из-за заражения коронавирусом.

В комментариях к видеозаписи не все высказались положительно. Многие обвинили Зеленского в бездействии и написали, что разочаровались в нем как в президенте.

Ранее Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и пообещал им закончить войну в ближайшее время.