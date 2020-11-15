Зеленский по-русски пообещал жителям Донбасса закончить войну

Запись украинский лидер сделал в киевской клинике «Феофания», где он сейчас проходит курс лечения от коронавирусной инфекции. Для обращения к жителям Донбасса Зеленский перешел с украинского языка на русский.

«Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны», — заявил он. Зеленский подчеркнул, что Украина предпринимает все шаги, чтобы остановить военные столкновения.

Как сообщила «Газета.ru», в качестве примера положительного настроя украинский президент привел решение Киева открыть все контрольно-пропускные пункты в Донбассе. По его словам, эту инициативу заблокировали власти самопровозглашенных республик.

Ura.ru отметило, что Зеленский с переходом на русский язык нарушил решение Верховного суда Украины, который обязал главу государства разговаривать на официальных мероприятиях только на родном украинском.

В этом же обращении к нации Зеленский рассказал о своем самочувствии. Он подчеркнул, что несмотря на заболевание выполнять свои обязанности президента он может. Хоть и вынужден делать это в изоляции.

Положительный тест на коронавирус Зеленский сдал 9 ноября. Через три дня его увезли в больницу. Там ему выделили отдельную палату, в которую провели спецсвязь.