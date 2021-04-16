Зеленский заявил, что Украина «не может оставаться в прихожей» ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и Евросоюз должны принять страну в свой состав. Пора перейти от разговоров к решениям, считает украинский лидер.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», — заявил Зеленский в интервью изданию Le Figaro перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО». Украинский лидер отметил, что если Евросоюз и Макрон действительно считают Украину «членами европейской семьи», то им необходимо «действовать соответствующим образом».

«Пора перейти от разговоров к решениям», — сказал Зеленский.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. Причем в тот момент, «когда Украина особо нуждается в европейской поддержке».

Встреча Зеленского и Макрона состоится в Париже в пятницу, 16 апреля. Политолог Наталия Елисеева считает, что главы государств обсудят вопросы вступления Украины в НАТО. Однако в целом переговоры, скорее всего, не принесут ощутимых результатов для Киева. По ее словам, Франция и другие европейские страны принимают Зеленского не потому, что им сотрудничество с Украиной выгодно, а для соблюдении дипломатии.