Мир 14 февраля 2024, 20:17 Зеленский захотел «ослепить» российские дроны Зеленский поручил ослепить разведывательные дроны России в зоне СВО Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил ВСУ использовать оружие, которое поможет «ослепить» разведывательные дроны России Zala и «Орлан». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ходе совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса Зеленский отметил, что у него есть решение, которое поможет «ослепить» дроны армии России.

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«Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения», — указал он.

Украинский лидер поручил создать комплексную систему, которая объединит армию и промышленность. Это нужно для того, чтобы производители знали потребности фронта, а ВСУ активно использовали производственные возможности.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее назвал ситуацию в районе Авдеевки чрезвычайно тяжелой. Он отметил, что российские военнослужащие стянули на участок большое количество сил, а также используют для ударов авиацию, артиллерию и минометы.