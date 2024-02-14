Мир 14 февраля 2024, 12:41 Сырский сделал печальные выводы после поездки на позиции ВСУ около Авдеевки и Купянска Главком ВСУ Сырский заявил о сложном положении ВСУ около Авдеевки и Купянска Global Look Press

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Оперативная обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для удерживающих оборону украинских войск чрезвычайно сложная и напряженная. Об этом в Telegram-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на позиции действующих на этом участке подразделений.

Он пояснил, что военным сложно удерживать оборону из-за численного преимущества российской армии, которая продолжает подтягивать дополнительные силы и использует авиацию для нанесения ударов с воздуха.

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Сырский подчеркнул, что только за последние сутки ВСУ пережили 29 атак в районе Авдеевки, которые сопровождались плотным минометным и артиллерийским огнем по позициям.

Главнокомандующий ВСУ выслушал доклады командиров бригад и тактических групп, которые признали, что действуют в чрезвычайно сложных условиях.

Военный корреспондент Александр Коц 14 февраля сообщил, что вошедшая в Авдеевку российская армия захватила Индустриальный проспект, соединяющий город с коксохимзаводом. Для украинских войск это была главная дорога для доставки снабжения. Коц добавил, что в распоряжении ВСУ осталась еще одна трасса на юге населенного пункта, которую пока не заблокировали.