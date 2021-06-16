Зеленский предрек, что Путин и Байден не договорятся по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии у него сомнений в том, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден не придут ни к каким договоренностям по Украине на саммите в Женеве. Об этом сообщили на сайте Зеленского.

За российско-американским саммитом следит весь мир и ждет результатов от этой встречи, отметил президент Украины. Зеленский тоже приветствует переговоры Путина и Байдена. Он сказал, что всегда радуется, когда люди садятся и говорят. Даже если переговоры завершатся без результатов.

«Даже если они выйдут без результата — это уже результат их встречи», — подчеркнул Зеленский.

Лидер Незалежной предположил, что на переговорах не обойдется без обсуждения Донбасса. По его словам, ничего страшного в том, что Украину будут обсуждать без ее участия, нет. Но принимать решения за Украину невозможно, заявил Зеленский.

«Договоренностей об Украине без Украины между Россией и США не будет», — сказал он.

Байден ранее объяснил, почему пока не поддерживает вступление Украины в НАТО.