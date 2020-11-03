Минздрав Украины заявил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофе

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине близка к катастрофической. За последние сутки в стране зафиксировали почти девять тысяч новых случаев заражения — этот показатель обновил суточный максимум с начала пандемии.

Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов во время своего выступления на заседании Верховной рады.

«Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе <…>. Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — заявил он.

Степанов подчеркнул, что самое тяжелое в плане пандемии коронавируса ждет страну впереди. Он отметил, что нет какого-то отдельного человека, который несен ответственность за борьбу с инфекцией. Он подчеркнул, что настало время для личной ответственности каждого жителя страны. Победить пандемию можно только общими усилиями — нужно сделать все, чтобы пережить эту ситуацию с минимальными потерями.

Глава Минздрава отметил, что количество ПЦР-тестов продолжает расти — сейчас оно почти достигло 50 тысяч в сутки. Однако на этом останавливаться не станут — планируется увеличить охваты до 100 тысяч тестов в сутки. Степанов отметил, что правительство страны выделяет дополнительные средства для приобретения ПЦР-тестов, закупки медикаментов и необходимого медицинского оборудования.

За последние сутки на территории Украины зафиксировали 8899 новых пациентов с COVID-19. Этот показатель стал новым суточным максимумом с самого начала пандемии. За все время в стране новым типом инфекции заразились 411 093 человека. Из них 168 868 пациентов поправились, еще 7532 — скончались.