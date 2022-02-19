«Лучше умрем за Украину». Отец Зеленского грубо ответил журналистам на вопрос об отъезде сына из страны

Семья президента Украины Владимира Зеленского не намерена покидать страну. Отец украинского лидера Александр Зеленский заявил, что его родные лучше умрут за родину.

Зеленский-старший нецензурно выругался, отвечая на вопрос о вероятном отъезде главы государства. Его процитировали «Известия».

«Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду», — сказал отец президента.

Он грубо отметил, что пишущим подобные вещи СМИ нечего делать. Александр Зеленский подчеркнул, что уезжать за границу на фоне обострения ситуации его семья не собирается.

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то», — заметил он, посоветовав журналистам «взять лопатку и уйти в траншеи защищать Украину».

Украинские СМИ писали, что семья Зеленского якобы покинула страну на фоне слухов о вероятном российском «вторжении». Президент Украины, по версии телеканала NBC News, на выходных собрался посетить Мюнхенскую конференцию.

Запад в последнее время активно распространяет информацию о том, что Россия собирается вторгнуться на территорию соседнего государства. В РФ подобные обвинения неоднократно отвергали.