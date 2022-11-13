Мир 13 ноября 2022, 22:46 Зеленский выступит на G20 в онлайн-формате Президент Украины Зеленский выступит на G20 в онлайн-формате Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит на саммите G20 в онлайн-режиме. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Уже очень активно готовимся к очень важной неделе для Украины. Дипломатической неделе. Состоится саммит „Группы двадцати“ в Индонезии. Наша позиция будет представлена очень содержательно», — сказал Зеленский.

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Он уточнил, что будет участвовать дистанционно. На встрече будут транслировать его выступление. Украинский лидер пообещал дать публичные ответы на многие вопросы.

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Он уточнил, что его обращение будет 15 ноября, в первый день саммита.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Украинского лидера пригласили на встречу в качестве специального гостя. Зеленский заявлял, что лично не будет участвовать в саммите. При этом сообщалось, что он может присоединиться к обсуждению в режиме онлайн. Российскую делегацию на переговорах возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.