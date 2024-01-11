Мир 11 января 2024, 16:02 Зеленский выступил против прекращения огня Президент Украины Зеленский: прекращение огня поможет только России The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против прекращения боевых действий. По его словам, приостановка огня пойдет на руку только России. Об этом сообщил сайт ERR.

«Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в [конфликте]. Это не говорит о том, что это прекращение [конфликта], и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще», — сказал украинский политик.

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По его мнению, прекращение огня даст преимущество российское стороне. Также Зеленский рассказал, что европейские страны стараются, но не успевают восполнять вооружение украинской армии.

По данным Bloomberg, чиновники в Соединенных Штатах опасаются конфликта между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По мнению некоторых представителей Белого дома, их «противостояние» тормозит работу над формированием военной стратегии.