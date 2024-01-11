Мир 11 января 2024, 03:55 Американские чиновники испугались конфликта Зеленского и Залужного Bloomberg: США испугались срыва планов из-за конфликта Зеленского и Залужного Офис президента Украины

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Американские чиновники начали опасаться конфликта украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщило агентство Bloomberg. В Белом доме считают, что их трения замедляют разработку военной стратегии.

Источники агентства отметили, что американские кураторы внимательно следят за разработкой украинской стратегии на 2024 год. Параллельно страны G7 ведут с Украиной обсуждение своих обязательств в сфере безопасности.

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Штаты потребуют от украинского президента Владимира Зеленского более четкой стратегии действий на встрече в Давосе, которая будет посвящена «формуле мира». США рассчитывают завершить работу в течение месяца, однако внутренние разногласия руководства Украины способны замедлить процесс. Конфликт Зеленского и Залужного повышает раздражение американских чиновников, накапливающееся после неудачного контрнаступления ВСУ.

Залужный неоднократно допускал скептические высказывания о положении ВСУ, которыми оказывались недовольны украинские власти. Ранее он признал, что российская армия наступает по всем направлениям.