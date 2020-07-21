Зеленский высказался по поводу освобождения заложников в Луцке

Глава государства также сообщил, что никто из пассажиров не погиб, отметив, что жизнь человека — важнейшая ценность. Помимо этого, Зеленский приветствовал старания всех, кто весь день боролся за спасение жизней заложников.

«Терроризму нет места ни в одной стране», — указал он.

Сегодня утром мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Преступник удерживал пассажиров в транспортном средстве на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе», а также посоветовали посмотреть фильм «Земляне».

По сообщениям СМИ, Зеленский лично поговорил с преступником по телефону. После выполнил одно из требований террориста и призвал смотреть указанный фильм. Поздно вечером все заложники были освобождены, а преступник задержан.