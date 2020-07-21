Взрывы, стрельба и требования к властям. Главное о захвате заложников в Луцке

Дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош во вторник, 21 июля, захватил автобус с заложниками на Театральной площади в украинском Луцке. На переговоры с полицией захватчик не шел. Вечером с мужчиной поговорил президент Украины Владимир Зеленский. В ответ захватчик отпустил несколько заложников, а меньше, чем через час Максим Кривоша задержали. Главное о захвате заложников в Луцке — в материале «360».

Захват заложников

Утром 21 июля украинские СМИ сообщили, что мужчина захватил автобус с заложниками в украинском городе Луцк. По данным сайта fakty.ua, который в материале ссылался на правоохранителей, у злоумышленника много оружия.

Источник фото: РИА «Новости»

Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что захватчик «недоволен системой». Центр города перекрыли. Театральную площадь, где находился автобус, оцепили спецназовцы. Ряд местных СМИ сообщали, что в автобусе могут быть до 20 человек.

Очевидцы сняли видео с места происшествия. По словам автора ролика, злоумышленник стрелял из травматического пистолета. На кадрах видно автобус с заложниками. Людей на Театральной площади нет.

Требования к властям

Захватчик назвал себя Максимом Плохим. Перед выходом он записал короткое видеообращение, которое опубликовал в социальных сетях. В тексте сообщения в Twitter он назвал государство первым террористом.

Мужчина потребовал, чтобы руководители Конституционного и Высшего судов Украины, генеральный прокурор, министры, депутаты Рады, руководители церквей, крупные бизнесмены опубликовали на своих страницах в социальных сетях видеообращения, где назвали себя «террористами в законе».

Глава государства Владимир Зеленский должен был записать ролик со словами «фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Этот документальный фильм рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми.

Кроме того, как заявили в офисе генерального прокурора Украины, захватчик пригрозил, что дистанционно взорвет бомбу, которую якобы заложил в другом месте.

Требования к журналистам

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook, что захватчик требовал от журналистов распространения его требований. Также он хотел, чтобы все журналисты к нему приехали.

Захватчик также просил заложников искать контакты СМИ. Люди делали это через своих знакомых, а потом передавали трубку Плохому, который уже разговаривал с журналистами.

Зеленский взял ситуацию под личный контроль.

Кто такой Максим Плохой?

Захватчик назвал себя Максимом Плохим. Как сообщил «Интерфакс. Украина» со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, его настоящее имя Максим Кривош. Мужчина родился в Оренбургской области и уже дважды был судим за тяжкие преступления. В местах лишения свободы Кривош провел в общей сложности 10 лет.

Ряд СМИ сообщили, что Максим Плохой — это псевдоним, под которым была выпущена книга Кривоша «Философия преступника». Со ссылкой на источники издания отметили, что захватчик проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

Его аккаунты в Twitter и Youtube больше не доступны —администрации сайтов их удалили.

«Террористический акт»

Через несколько часов после захвата заложников на Тверской площади прозвучала серия взрывов. Корреспондент УНИАН с места событий сообщил, что произошло около трех взрывов. Данных о пострадавших не было.

После этого поступила информация о том, что украинским силовикам удалось наладить контакт с захватчиком. Правоохранители также связались и с его родственниками. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с заложниками все в порядке.

СБУ сообщила, что по факту захвата автобуса с пассажирами заведено уголовное дело. Оно проходит по статье «Террористический акт».

Разговор с президентом и первые освобождения

После 19:00 Кривош разрешил передать заложникам воду. Люди удерживались в автобусе с 10:00 утра. После 20:00 захватчик отпустил трех заложников — из автобуса вышли бабушка, беременная женщина и ребенок.

Как заявил заместитель руководителя офиса президента Украины, люди были отпущены после личного разговора Кривоша с президентом страны Владимиром Зеленским.

Зеленский выполнил требование террориста и записал видеообращение, в котором призвал смотреть фильм «Земляне». Видео он опубликовал в Facebook. Сейчас ролик уже удален со страницы.

«Луцк. Все целы»

Максим Кривош отпустил заложников после 21:00. После выхода последнего пассажира СБУ начало штурм.

Захватчик был задержан. На опубликованных снимках видно, что Кривош лежит на земле. Рядом стоят спецназовцы.

«Луцк. Все целы», — написал глава МВД Украины. Кривоша ждет психиатрическая экспертиза, а после ему изберут меру пресечения, отметил Аваков.

Он также добавил, что раненых в ходе происшествия с автобусом не было, взрывного устройства с дистанционным управлением не существует.

Позже в Харькове был задержан сообщник захватчика автобуса. У него нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили из захваченного автобуса 13 человек.

Владимир Зеленский в своем Теlеgrаm-канале поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что «терроризму нет места ни в одной стране».