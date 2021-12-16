Зеленский выразил надежду на дипломатическое решение разногласий между Украиной и Россией

Украина не хочет военного противостояния с Россией из-за вероятности большого числа жертв. Страны должны найти возникшим разногласиям дипломатическое решение.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о такой позиции на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась в Брюсселе. Слова политика привела его пресс-служба.

«У нас есть только один формат в случае эскалации со стороны РФ. <…> Все понимают, что цена будет очень высока. Но никто не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не желает. Украина точно этого не хочет», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, позицию Украины поддерживают большинство стран ЕС и Восточного партнерства. Тем не менее Зеленский усомнился в том, что все европейские лидеры одинаково воспринимают сложившуюся ситуацию.

«Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров», — заключил украинский лидер.

Накануне Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Бельгии заметил, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию.