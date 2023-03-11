Мир 11 марта 2023, 02:10 Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и ряда букмекерских контор из России Президент Украины Зеленский ввел санкции против некоторых российских букмекерских контор РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции. В черный список попали 287 юридических лиц, включая ряд российских букмекерских контор. Указ опубликовали на сайте офиса главы государства.

Под санкции на срок от пяти до 50 лет попали лотерейный бренд «Спортлото», а также букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Пари», «Марафон», «БК „Олимп“» и другие.

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В новый список также попали 120 человек. Большинство из них — россияне, но есть в перечне Зеленского и граждане других стран — Кипра, Великобритании, Польши, Армении, Турции, Британии и Нидерландов. Ограничения против них буду действовать 50 лет.

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Активы физлиц и компаний, попавших под новые санкции, будут заблокированы. Для них ограничат проведение торговых операций и транзит ресурсов. Физические лица также не смогут приватизировать имущество на территории Украины. Имеющие госнаграды будут их лишены.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении российских омбудсменов, документ появился на официальном сайте украинского лидера. Он уточнил в видеообращении, что речь идет о россиянах, «причастных к похищению украинских детей».