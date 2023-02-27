Власть 27 февраля 2023, 13:37 Санкции против детских омбудсменов России сочли последним аргументом киевского режима Омбудсмен Мишонова назвала ложью заявление о краже украинских детей Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Киевский режим ввел санкции в отношении детских омбудсменов России якобы за то, что они украли украинских детей. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале назвала подобные заявления ложью.

«Украина ввела санкции в отношении детских омбудсменов России якобы за кражу украинских детей. Это ложь, конечно. Но, видимо, дети — последний аргумент режима Незалежной», — написала Мишонова.

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По словам уполномоченного, она не может теперь въехать на Украину, также санкции предполагают блокировку активов омбудсменов.

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Мишонова рассказала, что на украинской территории находятся могилы ее бабушки и дедушки. Она ездила к ним в детстве на каникулы. Ее родные, русские по национальности, когда-то приехали на Украину из Тульской губернии на заработки и так там и остались.

«Мы будем молиться в наших православных храмах за тех, кто оставил там свой прах, и за тех, кто жив. Кто верит еще в Бога и в русский мир. А мир скоро придет и на эту землю», — заключила Мишонова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции в отношении российских омбудсменов, документ появился на официальном сайте украинского лидера. Он уточнил в видеообращении, что речь идет о россиянах, «причастных к похищению украинских детей».