Украинский президент Владимир Зеленский собрался переименовать свою партию перед выборами в Раду. Новое название будет с использованием его фамилии, сообщило интернет-издание «Страна.ua»

«На Банковой обсуждается вариант, по которому „Слуга народа“ будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы», — утверждает издание.

Причиной может быть социологический анализ, показавший, что рейтинг Зеленского значительно выше партийного.

«Действующих депутатов Рады из фракции „Слуг народа“ в списке будет немного. Постараются подобрать максимально незашкваренный состав», — добавило издание. Если же «зашкваренных» все равно нужно будет провести, предположено, что их «распихают по спискам партий-сателлитов».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний обвинил президента страны Владимира Зеленского в нарушении сразу девяти статей конституции республики.