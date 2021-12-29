Зеленского обвинили в нарушении девяти статей конституции Украины

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний обвинил президента страны Владимира Зеленского в нарушении девяти статей конституции республики. Он опубликовал заявление, которое появилось на сайте его партии.

Парламентарий уверяет, что один из указов Зеленского — о том, что вводятся санкции в отношении телеканалов «Первый независимый» и UkrLive — это проявление беззакония, которое сейчас царит на Украине.

Депутат отметил, что сразу после появления этого указа взял в руки конституцию страны и стал сверять суть документа президента и главного закона страны. Загородний уточнил, что насчитал сразу девять нарушений. В том числе, нарушение свободы слова, запрета цензуры, прав граждан Украины на работу.

«Мне кажется, что вся украинская власть во главе с президентом Зеленским уже потеряла разум и творит беззаконие в нашей стране», — заключил Загородний.

Против некоторых компаний, среди которых есть и украинские оппозиционные средства массовой информации, были введены ограничения указом президента Зеленского от 28 декабря. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать в ближайшие пять лет.