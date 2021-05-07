По данным украинских СМИ, глава государства Владимир Зеленский решил уволить Андрея Коболева с поста главы правления «Нафтогаза Украины». Это возмутило госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил сайт «Страна.ua».

«Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без набсовета», — рассказали дипломатические источники издания.

Он отметил, что после встречи американская и украинская стороны так и не смогли найти решение, которое устроило бы каждого. Источник не исключил, что такие разногласия укрепят желание США убрать Зеленского с поста президента. Потому что американская сторона не видит в украинском лидере «друга и союзника».

Источник также добавил, что если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и судебной реформе, то кредита МВФ не будет. И на следующих выборах его могут уже не поддержать.

Тем не менее Блинкен накануне заявил, что переговоры с украинскими властями были продуктивными.