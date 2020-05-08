Зеленский возложил цветы к Вечному огню на границе России и Украины

По данным издания, Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в поселке Меловое, которое разделено между Украиной и РФ. Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к Вечному огню и установив лампадки около скульптурной композиции.

Она представляет собой солдата, снимающего перед родной землей головной убор. К его груди прижалась женщина, освобожденная из нацистского плена.

Ранее Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили руководителем Национального совета реформ. По мнению политологов, эта должность является декоративной и церемониальной, и реформ провести не получится, учитывая уровень коррупции в стране.