Зеленский возложил цветы к Вечному огню на границе России и Украины
Лидер Незалежной Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочей поездкой и возложил цветы к Вечному огню на украино-российской границе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, Зеленский посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в поселке Меловое, которое разделено между Украиной и РФ. Глава государства почтил память погибших, возложив цветы к Вечному огню и установив лампадки около скульптурной композиции.
Она представляет собой солдата, снимающего перед родной землей головной убор. К его груди прижалась женщина, освобожденная из нацистского плена.
Ранее Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили руководителем Национального совета реформ. По мнению политологов, эта должность является декоративной и церемониальной, и реформ провести не получится, учитывая уровень коррупции в стране.