Саакашвили займется реформами на Украине. Его должность назвали декоративной и приготовились к скандалам

Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Национального совета реформ. Эксперты считают, что должность «церемониальная» и «декоративная», а реформы в условиях коррупции и развала провести не получится. Зато медийного шума и скандалов теперь будет предостаточно.

Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины. Его заместителем стал руководитель холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

В апреле Саакашвили планировали назначить вице-премьером страны по реформам. Но из-за протестов Грузии и угроз отозвать посла из Украины от этой идеи отказались, заменив ее компромиссным вариантом.

«Гопак на грабле»

Попытки «пропихнуть» Саакашвили в правительство встретили сопротивление главы МВД страны Арсена Авакова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и депутатов Рады. Чтобы сохранить лицо, Зеленский дал Саакашвили «пустышку», считает украинский политик Владимир Олейник. У Национального совета реформ нет конституционных полномочий, это консультативный орган. Поэтому изменения будут проводить через президента.

«Он сейчас такие реформы начнет закручивать, которые нереальны для Украины. Его первый посыл при встречах с депутатами был такой: „Ребята, золотое время для Украины. Рабочие руки возвращаются из Европы, давайте сделаем все, чтобы Америка перенесла производство из Китая на Украину“», — рассказал Олейник «360».

Но Саакашвили прекрасно понимает, что в условиях политической нестабильности, войны и высокой уровне коррупции, кризиса доверия к власти и недостаточности ресурсов никто и ничего переносить не будет. Производство — не чемодан, чтобы просто так носить его туда-сюда. Сначала нужно создать условия.

«Поскольку он это понимает, то начнет сразу со скандалов с премьером, с Аваковым, с министрами. А дальше и с Зеленским. Потому что ему надо будет объяснить, почему он не сделал то, что обещал. Никаких реформ сегодня на Украине провести невозможно, а скандалы будут грандиозные», — добавил политик.

Но теряющему рейтинг Зеленскому нужен оппонент Авакова, олигарха Игоря Коломойского и экс-президента Петра Порошенко, чье лобби достаточно сильно. Поэтому он будет терпеть, хотя ничем хорошим для украинского лидера это не закончится. Возвращение Саакашвили в политику Олейник считает такой же ошибкой, как попытку станцевать «гопак на грабле».

Декоративная медийность

Саакашвили получил собственную площадку, но не получил реальных полномочий, согласен украинский политолог Алексей Якубин. По сути, назначение — «почетная ссылка», ведь совет реформ не собирался уже несколько лет. Саакашвили может рассматривать назначение как трамплин для попадания в кабинет министров. Но хотя бы из-за трех непогашенных судимостей в Грузии у него это не получится.

Не исключено, что он станет выполнять функцию «медийного киллера» Шмыгаля и других министров по заказу Зеленского. Либо президент надеется, что Саакашвили сможет привлечь иностранные инвестиции.

«Возможно, в офисе президента рассчитывают, что Саакашвили покажет нулевую эффективность. И тогда у Зеленского не будет какого-то сантимента. Мол, хоть вот так же дали тебе попробовать, не справился снова», — пояснил Якубин.

Чем же на самом деле займется политик, пока не ясно. После слухов о назначении его вице-премьером Саакашвили говорил президенту, что будет курировать вопросы Международного валютного фонда, нового транша, новой программы.

«Но как Саакашвили сможет этим заниматься? Должность у него — без исполнительных полномочий, декоративная, я бы сказал. Возможно, он что-то будет рекомендовать. Единственное, что он может — активно ходить на эфиры и создавать медийную кампанию вокруг совета, но в первую очередь вокруг своей личности», — заключил политолог.