Мир 15 февраля 2024, 02:05 Зеленский в 2022 году одарил Байдена на 4 тысячи долларов РИА «Новости»

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В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский сделал подарки своему американскому коллеге Джо Байдену на сумму приблизительно в четыре тысячи долларов. Такие сведения появились в отчете о подарках американским чиновникам, сделанных в 2022 году.

Первое подношение Байдену Зеленский сделал в апреле 2022 года. Тогда он передал американскому лидеру картину «Свет победит», традиционную украинскую рубашку и комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. В США эти дары оценили в сумму 1429 долларов США.

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В ноябре того же года Зеленский подарил Байдену картину «Оранжевые узоры».

«Оценочная стоимость 2400 долларов США. Находится в процессе передачи в национальный архив», — сказано в документе.

В отчете отметили, а что американский президент принял подарки, так как отказ поставил бы дарителя в «затруднительное положение».

В декабре 2023 года во время совместной пресс-конференции Байдена и Зеленского в Вашингтоне произошел конфуз. Пока президент Украины благодарил США за санкции против России, американский лидер достал носовой платок и начал сморкаться.