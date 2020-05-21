Зеленский утвердил ответственного за суды против России

Президент Украины Владимир Зеленский назначил ответственного сотрудника, который будет вести дела в международных судах против Российской Федерации. Им стал замминистра МИД Украины Евгений Енин.

Согласно указу, опубликованному на официальном сайте президента, помогать замминистру будет посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов. В документе сказано, что Енин будет работать с нарушениями Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Помимо этого он будет заниматься делами в Международном арбитраже по морскому праву относительно инцидента в Керченском проливе.

25 мая 2019 года Украина обратилась в Международный морской трибунал с заявлением о неправомерных действиях России в районе Крымского моста. Речь идет о незаконном вхождении украинскими судами в российские территориальные воды Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Коллегия рассмотрела жалобу Киева и потребовала освободить моряков.

18 ноября 2019 состоялась передача двух катеров и буксира украинской стороне. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это никак не связано с предписаниями международного трибунала.