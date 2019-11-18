Трибунал не повлиял на передачу Украине кораблей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что решение о передаче Украине задержанных в Керченском проливе катеров и буксира никак не связано с предписаниями международного трибунала. Связи нет и быть не может, подчеркнул Песков.

«Это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», — заверил пресс-секретарь президента России.

Как напомнил Песков, украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России. Это значит, что решения по катерам и буксиру принимают в Федеральной службе безопасности, ФСБ.

Международный трибунал по морскому праву ООН ранее принял резолюцию, согласно которой Россия обязана отдать Украине два катера и буксир, на которых украинские моряки 25 ноября 2018 года в Керченском проливе устроили провокацию. Свой вердикт трибунал вынес в мае 2019 года.

Передача двух катеров и буксира украинской стороне состоялась 18 ноября.

«Российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — объяснили решение российской стороны в МИД России.