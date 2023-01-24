Мир 24 января 2023, 10:49 Зеленский устроил массовую мобилизацию в Закарпатье из-за потерь под Соледаром Pesti Sracok: в Закарпатье началась массовая мобилизация венгров в ВСУ

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Власти Украины устроили массовую мобилизацию жителей Закарпатья. Тысячи человек, в том числе этнических венгров, силой вывели из домов и заставили подписать документы о добровольном призыве в Вооруженные силы Украины, рассказал Pesti Sracok.

Военные в компании полицейских останавливали мужчин на улице, рынке, типографиях, детских садах, в автобусах, а с недавнего времени стали приходить к ним домой. Они провели перепись, раздали повестки и потребовали отправиться в зону конфликта «добровольно». В интернете появились ролики, на которых мужчинам заламывали руки и заставляли подписывать бумаги. Местные жители заявили, что задача военных — создать новую бригаду из 10 тысяч бойцов взамен потерявшей под Соледаром около половины своих солдат элитной 128-й горной бригады «Мукачево».

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«Сюда они еще не приехали, а в Мукачеве, например, на днях весь рынок закрыли, вошли солдаты и полиция, и всех, кто был похож на срочника, погрузили в автобус и увезли», — рассказал мужчина из пограничного города Чоп.

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Журналисты увидели в Чопе много блокпостов и военных, которые останавливали жителей и о чем-то расспрашивали. Некоторые стояли на остановках и, когда подъезжали автобусы, хватали пассажиров. Местная жительница пожаловалась на регулярные отключения электричества и воздушные тревоги, во время которых ничего не происходит — люди так же ходят по улицам. Автор статьи рассказал, что власти Украины под руководством президента Владимира Зеленского, по неофициальной информации, отдали приказ призвать всех годных к службе жителей Закарпатья и мобилизовали таким образом уже тысячи мужчин.