Мир 21 января 2023, 14:59 Тела погибших в Соледаре бойцов ВСУ передадут Украине ЧВК «Вагнер» передаст Украине тела погибших в Соледаре бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Погибших в ходе боев в Соледаре тела погибших бойцов ВСУ отправят на Украину. Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на частную военную компанию «Вагнер», для транспортировки уже подготовили 20 машин.

Передачу тел погибших военнослужащих проведут по согласованию с украинской стороной. Бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что принимавших участие в боях нужно отправить родным достойно.

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ВСУ понесли большие потери во время боев на территории города. Бойцы «Вагнера» сражались за каждый дом, ликвидируя войска противника. Предприниматель Евгений Пригожин 11 января заявил, что город полностью освобожден. Он подчеркнул, что всех мирных граждан эвакуировали, а украинские военные потеряли около 500 человек.

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В Минобороны подчеркнули, что успеху операции помогла огневая поддержка авиации артиллерии и ракетчиков. В ведомстве добавили, что освобождение Соледара отрезало все пути поддержки украинских военных, оккупировавших Артемовск.