Зеленский упростил получение украинского гражданства для преследуемых россиян

Закон, упрощающий получение гражданства Украины россиянами, преследуемыми по политическим причинам, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые <…> являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», — говорится в заявлении.

Также новый закон упрощает получение гражданства Украины для иностранцев, участвовавших в боевых действиях на юго-востоке страны.

Закон об упрощенной процедуре получения украинского гражданства для политических беженцев Зеленский поручил разработать в августе 2019 года. В декабре того же года он поступил на рассмотрение Верховной рады.

Данный закон является ответом Украины на упрощение Россией процедуры получения паспорта гражданина для жителей непризнанных республик Донбасса и тех, кто переехал в Крым после его присоединения к РФ.

Украина в 2015 году признала Россию «страной агрессором», самопровозгашенные ДНР и ЛНР — террористическими организациями. Также на Украине не признали результаты всенародного референдума о присоединении Крыма к РФ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что российские власти серьезно рассматривают план по вторжению на Украину. При этом они еще не приняли решений о дальнейших действиях. Помощник Байдена добавил, что на украинской границе находятся десятки тысяч военнослужащих.

Власти России уже неоднократно опровергали подобные сообщения.