Зеленский упростил получение украинского гражданства для преследуемых россиян
Президент Украины Зеленский упростил процедуру получения гражданства страны для преследуемых на родине россиян
Закон, упрощающий получение гражданства Украины россиянами, преследуемыми по политическим причинам, подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.
«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые <…> являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», — говорится в заявлении.
Также новый закон упрощает получение гражданства Украины для иностранцев, участвовавших в боевых действиях на юго-востоке страны.
Закон об упрощенной процедуре получения украинского гражданства для политических беженцев Зеленский поручил разработать в августе 2019 года. В декабре того же года он поступил на рассмотрение Верховной рады.
Данный закон является ответом Украины на упрощение Россией процедуры получения паспорта гражданина для жителей непризнанных республик Донбасса и тех, кто переехал в Крым после его присоединения к РФ.
Украина в 2015 году признала Россию «страной агрессором», самопровозгашенные ДНР и ЛНР — террористическими организациями. Также на Украине не признали результаты всенародного референдума о присоединении Крыма к РФ.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что российские власти серьезно рассматривают план по вторжению на Украину. При этом они еще не приняли решений о дальнейших действиях. Помощник Байдена добавил, что на украинской границе находятся десятки тысяч военнослужащих.
Власти России уже неоднократно опровергали подобные сообщения.