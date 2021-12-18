Белый дом: Россия серьезно рассматривает возможность вторжения на Украину

Российские власти серьезно рассматривают план по вторжению на Украину. При этом они еще не приняли решений о дальнейших действиях, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По нынешней оценке правительства США, он (президент России Владимир Путин — при. ред.) еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет», — привело слова Салливана агентство Reuters.

Помощник Байдена добавил, что на украинской границе находятся десятки тысяч военнослужащих. По его словам, Россия серьезно рассматривает возможность вторжения на территорию Украины. Об этом, как заявил Салливан, свидетельствуют данные разведки.

Он подчеркнул, что США готовы обсудить с Россией перечень требований по гарантиям безопасности, но у американской стороны есть и свои предложения. Ранее список опубликовал МИД России. Российские дипломаты в том числе предложили НАТО отказаться от присоединения к нему Украины, а также прекратить дальнейшее расширение.

Западные страны в последнее время все чаще заявляют о стягивании российских военных к границе с Украиной. При этом власти России уже неоднократно опровергали подобные сообщения.