Мир 10 ноября 2022, 23:22 Зеленский сравнил силы Украины со странами НАТО Президент Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран-членов НАТО РИА «Новости»

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Украинские силы находятся на том же уровне, что и войска стран-членов НАТО. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью каналу CNN.

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере, на том же уровне, как и страны-члены НАТО», — сказал он.

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Поэтому Зеленский посчитал честным намерение страны вступить в Североатлантический альянс. Если путь вхождения в НАТО займет дольше, чем хотелось киевскому режиму, то Зеленский попросил предоставить гарантии безопасности, чтобы у страны была возможность достичь членства.

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«Потому что все говорят, что двери в НАТО открыты, но нужно достичь этих дверей», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что в альянсе поддерживают Украину, однако некоторые страны все же не высказываются за ее вступление.

Зеленский накануне выразил надежду на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов после выборов в конгресс. Лидер страны пожелал, чтобы Белый дом сохранил прежний уровень поддержки Украине.