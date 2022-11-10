Мир 10 ноября 2022, 01:31 Зеленский понадеялся, что США продолжат помогать Украине после выборов Президент Украины Зеленский выразил надежду на продолжение помощи США после выборов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Владимир Зеленский прокомментировал сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после выборов. Лидер страны надеется, что Вашингтон сможет сохранить прежний уровень поддержки Киеву, сообщил CNN.

8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократы могут потерять на них большинство голосов в обеих палатах, что повлияет на возможности администрации Джо Байдена. К тому же, будут значительно снижены шансы главы государства на переизбрание на пост президента в 2024 году.

Реклама

Республиканцы, в свою очередь, заявляли, что будут стремиться к сокращению объемов помощи Украине, если демократы лишатся контроля в законодательном органе.

Реклама

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», ― заявил Зеленский в интервью телеканалу.

Ранее Джо Байден разозлился во время очередного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили журналисты, президенту США не понравилось, как украинский лидер отреагировал на слова о предоставлении стране военной помощи.