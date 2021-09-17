На Украине появилась рабочая группа для подготовки предложений по нейтрализации рисков от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Указ о ее создании подписал президент страны Владимир Зеленский.

Члены этой рабочей группы должны будут подготовить предложения относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики.

Группу возглавил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. В ее состав вошли руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В указе уточняется, что Ермак при необходимости может менять состав группы и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений и независимых экспертов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться 1 октября.