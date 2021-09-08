Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться 1 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

О том, что до завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» остается несколько дней, до этого сообщал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия сможет улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа через газопровод «Северный поток — 2».

Председатель правления энергетической компании Алексей Миллер на прошлой неделе заявил, что «Газпром» начнет поставлять голубое топливо в Европу по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года. Компания прикладывает максимум усилий для скорейшего запуска трубопровода.

Тем временем США и Украина заявили об угрозе «Северного потока — 2» европейской энергетической безопасности. Страны выпустили совместное заявление по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.