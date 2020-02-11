Зеленский: Сорос не оказывает влияния на Украину

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из „соросят“. Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов — это фонд Сороса», — подчеркнул Зеленский.

По информации «Газеты.ru», глава Украины отметил, что сотрудники правительства должны быть разными, чтобы смотреть на проблемы со всех ракурсов.

«Мне кажется, что должны быть разные — и „соросята“, и „антисоросята“», — резюмировал он.

Ранее адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани предположил, что Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов на Украине.