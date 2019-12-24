Адвокат Трампа обвинил Сороса в назначении послов на Украине

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов на Украине. Такое заявление сделал Руди Джулиани — адвокат президента США Дональда Трампа.

«Он (Сорос — прим. ред.) поставил всех четырех послов там. Он также нанимает агентов ФБР», — сказал Джулиани в интервью New York.

Адвокат Трампа отметил, что в числе дипломатов была Мари Йованович. Ее отозвали осенью 2019 года после жалоб Джулиани, который утверждал, что посол мешала ходу расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

По словам Джулиани, Йованович находится под «контролем» Сороса, который также управляет журналистами. Представители СМИ якобы публикуют не правдивую информацию о миллиардере.

Ранее Трампа обвинили в превышении полномочий и препятствовании Конгрессу, а также объявили импичмент. Главу Вашингтона подозревают в том, что он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование против Хантера Байдена. Тот был сыном вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена.

В свою очередь президент не считает себя виноватым. Останется ли Трамп на своей должности, должен теперь решить суд сената.