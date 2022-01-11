Зеленский сообщил о готовности к переговорам по конфликту в Донбассе
Президент Украины Зеленский сообщил о готовности к переговорам по конфликту в Донбассе
Пришло время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», — процитировала Зеленского его пресс-служба. Об этом написало РИА «Новости».
Украинский президент 11 января встретился с советниками лидеров Германии и Франции, стороны будут и дальше поддерживать контакты.
Конфликт на востоке Украины начался в 2014 года, его жертвами, по данным ООН, уже стали более 13 тысяч человек.
Нормандская четверка, в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция, существует несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.
Стороны в 2015–2016 годах пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, были подписаны Минские соглашения, однако они в полном объеме не выполняются.
Речь идет о прекращении стрельбы, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. В данный момент в Донбассе находится половина личного состава украинской армии, обстрелы продолжаются.