Зеленский сообщил о готовности к переговорам по конфликту в Донбассе

Пришло время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», — процитировала Зеленского его пресс-служба. Об этом написало РИА «Новости».

Украинский президент 11 января встретился с советниками лидеров Германии и Франции, стороны будут и дальше поддерживать контакты.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 года, его жертвами, по данным ООН, уже стали более 13 тысяч человек.

Нормандская четверка, в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция, существует несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.

Стороны в 2015–2016 годах пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, были подписаны Минские соглашения, однако они в полном объеме не выполняются.

Речь идет о прекращении стрельбы, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. В данный момент в Донбассе находится половина личного состава украинской армии, обстрелы продолжаются.