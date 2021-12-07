Зеленский согласовал позиции с Госдепом перед разговором Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами российского и американского лидеров. Об этом он написал в Twitter.

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно», — сообщил Зеленский.

Он поблагодарил США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он назвал американскую сторону стратегическим партнером и союзником своей страны.

«Ничего об Украине без Украины», — заключил Зеленский.

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом запланированы на вечер 7 декабря. Лидеры двух стран обсудят ряд вопросов по видеосвязи в закрытом режиме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что разговор будет продолжительным и обстоятельным. При этом он призвал не ждать особого прорыва после завершения переговоров.