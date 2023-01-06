Власть 06 января 2023, 16:05 Основных гарантов Минских соглашений улучили во лжи Врио главы ДНР Пушилин заявил, что страны-гаранты Минских соглашений расписались во лжи

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Государства, которые выступили основными гарантами выполнения Минских соглашений, открыто расписались во лжи. Европейские власти не стали скрывать, что переговорный процесс дал возможность выиграть время и перевооружить ВСУ для конфликта с Россией. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с сенатором Александром Вайнбергом. Видео разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Не было никакого другого выбора, все было предопределено. <…> По сути, это основные гаранты этих Минских соглашений. И теперь они в этом расписались», — сказал Пушилин.

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Он напомнил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что она не хотела выполнять Минские договоренности, специально тянула время и «врала на самом высоком уровне». Бывший президент Франции Франсуа Олланд поддержал Меркель.

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Пушилин отметил, что такие заявления западных политиков не оставляют сомнений о своевременности решения о начале специальной военной операции.

Ранее он заявил, что перемирия с Украиной быть не может.