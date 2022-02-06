Глава Минобороны Украины не увидел сиюминутного риска «российского вторжения»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об отсутствии сиюминутного риска «вторжения» со стороны России. Он отметил, что разговоры о такой угрозе ведутся с января.

По его мнению, сейчас риска нападения России на Украину нет. Резников добавил, что на Западе с начала года давали прогнозы о том, что это произойдет, сообщил ТАСС.

«Рано или поздно это („вторжение“ — прим. ред.) может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе [как о дате „вторжения"], теперь — о феврале, уже кто-то говорит о весне», — сказал министр в интервью газете La Repubbliса.

По его словам, украинские власти не готовят нападения на Крым, Донецк и Луганск. «Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», — пояснил он.

Резников не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, встречу можно было бы провести в Женеве, Берлине, Варшаве или Стамбуле. Говоря о «нормандском формате», министр отметил, что это хорошая площадка, но ее надо модифицировать.