Зеленский сказал спасибо Австрии за санкции против России
Глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил австрийское правительство за мощную санкционную политику против России, сообщила «Газета.ru» со ссылкой пресс-службы президента.
Зеленский провел в Киеве встречу с новым послом Австрии Гернотом Пфандлером. Он выразил ему благодарность от лица властей страны за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в преодолении российской агрессии».
«Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», — подчеркнул президент.
Ранее стало известно о приостановке Киевом расторжения двухсторонних соглашений. По мнению российских экспертов, украинский президент Владимир Зеленский в отличие от своего предшественника заинтересован в восстановлении связей с Россией.