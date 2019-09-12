Зеленский сказал спасибо Австрии за санкции против России

Зеленский провел в Киеве встречу с новым послом Австрии Гернотом Пфандлером. Он выразил ему благодарность от лица властей страны за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за помощь в преодолении российской агрессии».

«Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно о приостановке Киевом расторжения двухсторонних соглашений. По мнению российских экспертов, украинский президент Владимир Зеленский в отличие от своего предшественника заинтересован в восстановлении связей с Россией.