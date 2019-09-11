Период острого противостояния между Россией и Украиной заканчивается. Украинский президент Владимир Зеленский в отличие от своего предшественника заинтересован в восстановлении связей. Так политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал «360» сообщения СМИ о приостановке Киевом расторжения двухсторонних соглашений.

«Заканчивается горячая фаза противостояния, символом которой был Порошенко», — заявил Орешкин.

По его мнению, странам в любом случае придется восстанавливать отношения. Основная причина экономическая.

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«Так или иначе, нефтяной и газовый транзит будет идти в ближайшие несколько лет как минимум через Украину», — считает эксперт.

Также Киеву нужно иметь рынок сбыта. По словам политолога, в украинских товарах Европа особо не нуждается. Поэтому российский рынок для Украины очень важен.

«У [Владимира] Путина такая логика примерно и была. Стерпится — слюбится. Придется смириться с тем, что Крым ушел. Пройдет несколько лет, пыль уляжется, а Крым останется в составе России», — заявил Орешкин.

Он отметил, что в истории Путин останется президентом, который вернул полуостров в состав РФ.

Политолог выразил уверенность, что существующие проблемы с ЛНР и ДНР также решаемы.

«Можно говорить все что угодно. Но договариваться так или иначе надо. Путин рационален и Зеленский рационален», — высказался свое мнение эксперт.

По его словам, возобновление двухсторонних отношений хорошо вписывается в политику нынешнего украинского президента. Предшественник Зеленского, Петр Порошенко, так делать не мог, потому что его власть олицетворяла борьбу с так называемыми оккупантами.

«Логично приостановить этот выход из договоров. Это хорошо для военного времени, для исторической мобилизации сторонников. Но Зеленский — человек другой эпохи. Он рациональный политик. У него другой набор проблем, который нужно решать. Это проблемы прежде всего экономические. Экономические проблемы лучше всего решать при наличии договоров и взаимодействия», — заключил эксперт.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник написала, что Киев приостановил процесс расторжения ряда соглашений с Россией. По словам инсайдера, Украина больше не направляет России уведомления о расторжении договоров.