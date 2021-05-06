Зеленский разрешил мужчинам брать декретный отпуск

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает мужчинам брать декретный отпуск. Об этом сообщил на сайте главы государства.

Закон призван обеспечить семейным парам равные права в получении отпуска по уходу за ребенком. Раньше такой отпуск предоставлялся отцу ребенка или другим его родственникам, только если мать вышла на работу или долго лечится в больнице.

Теперь брать декретный отпуск сможет любой из пары родителей наравне, пока ребенку не исполнится три года. А еще при рождении ребенка на Украине появится новый вид оплачиваемого отпуска — продолжительностью до двух недель.

В четверг Зеленский принимал в Киеве визит госсекретаря США Энтони Блинкена. После переговоров на совместной пресс-конференции произошел курьез, когда одна из журналисток «Би-би-си» призналась Зеленскому, что слушает его украинскую речь в русском переводе. Зеленский пошутил о том, что «русские повсюду».

Накануне Зеленский поручил властям ускорить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы большинство украинцев привилось уже ко Дню независимости, который будут отмечать 24 августа. Об этом сообщал RT.