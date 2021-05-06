«Они везде». Зеленский испугался русских на пресс-конференции с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена пошутил про русских, когда отвечал на вопрос журналистки «Би-би-си». Об этом написало ИА Regnum.

Зеленский отвечал на вопрос, рассказывая о том, что Россия якобы слишком медленно отводит войска от границ Украины. Потом ему показалось, что журналистка его не слышит. Но она сказала, что слушает его речь в русском переводе.

«Русский перевод? Они здесь. Они повсюду», — отреагировал Зеленский, чем рассмешил собравшихся.

Глава Украины отметил, что угроза для его страны все еще сохраняется.

Госсекретарь США в четверг прибыл с рабочим визитом в Киев. Блинкен заявил, что приехал на Украину, чтобы от имени президента Джо Байдена подтвердить приверженность Штатов территориальной целостности и суверенитету страны.

Экс-депутат Рады Виталий Журавский предрек украинским властям проблемы из-за визита Блинкена. По его мнению, делегация Госдепа вернется в Вашингтон с «не очень добрым настроением» по отношению к киевскому руководству.