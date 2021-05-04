Зеленский рассказал о «войне в Европе»

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров нескольких государств в Польше рассказал о войне в Донбассе и «российской агрессии». Информация об этом появилась на сайте офиса украинского лидера.

«Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал Зеленский.

Он также упомянул людей, которые погибли во время протестов в Киеве в 2014 году, назвав их «борцами за независимость». Президент связал те события с войной в Донбассе. Все это время Украина продолжает отрицать свою причастность к развязыванию гражданской войны. Власти пытаются выставить это как некую вооруженную «российскую агрессию».

Президент Польши Анджей Дуда обратил внимание, что невозможно смириться с фактом оккупации украинских территорий. Глава Литовской Республики подчеркнул, что верит в будущее Украины как члена ЕС.

На этой встрече президент Украины и лидеры Польши, Эстонии, Литвы, Латвии подписали совместную декларацию в рамках 230-й годовщины со дня принятия первой польской Конституции.